ETV Bharat / bharat

ಪತ್ನಿ ಪರ್ದಾ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರಣವಲ್ಲ:​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ - GHUNGHAT IS NOT GROUND FOR DIVORCE

ಪತ್ನಿ ಪರ್ದಾ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ: ಅಲಹಾಬಾದ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 1 hours ago