ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಭವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಎನ್ಡಿಎಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೋದಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು 1990ರಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1998,1999ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಲಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.
1998ರಲ್ಲಿ ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ ಉಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟಿಎನ್ಎಂಎಂಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 58 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಯು ಐಎಸ್ಐ ಜೊತೆಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಆಳವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಶಿವನ ಭಕ್ತ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಶುದ್ದ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೊಯಿಮತ್ತೂರ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜನ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಲ್ಪ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಎಂದರೆ, ಯಾರೇ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಊಟವಿಲ್ಲದೇ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ತಿರುಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದರು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೋದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ?: ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೋದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವಾದ ಬೇರನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜನಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೋದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 1998 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಆರ್. ಸುಬ್ಬಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ 4.49 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 3.04 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇವಲ 40,739 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಯಿತು. 1999ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶೇ. 49.21 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್. ನಲ್ಲಕಣ್ಣು ಅವರನ್ನು 55,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
2004 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಿಪಿಐನ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾಯನ್ ಅವರಿಂದ 60,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. 2009 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಜಿಕೆಎಸ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ.ಆರ್. ನಟರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಎಡಿಎಂಕೆಯ ಪಿ. ನಾಗರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾಗರಾಜನ್ ಶೇ 36 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
