ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದರೆ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಬೇಟೆಯೂ ಶುರು: ಇಲ್ಲಿವೆಯಾ ವಜ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು?

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹರಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳು (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 1:41 PM IST

ಅನಂತಪುರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಜ್ರಕರೂರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗುಂಪೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್​​ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 50 ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆ.

ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ 150 ರಿಂದ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ. ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಸವೆದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಜನರು ಪುಡಿಮಾಡಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 45 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವಜ್ರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟಂಪಳ್ಳಿ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪವು 10.68 ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಜ್ರ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜನ ವಜ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿನ 8.3 ಗುಣಮಟ್ಟ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಕರೂರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1961 ರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿವಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಶೋಧನೆ: ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ತೆಲಂಗಾಣದ ಗದ್ವಾಲ್, ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ, ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

