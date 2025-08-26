ಸರನ್, ಬಿಹಾರ: ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಯುವತಿಯರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರ ಮಾತು.
ಹುಡುಗಿಯರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬಿಹಾರದ ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ದಿಗ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಮಾಜದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 40 - 50 ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ದಿಗ್ವಾರದ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ರಾಣಿ (30 ವರ್ಷ) ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟವಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 2009ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 51 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 55 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ದಿಗ್ವಾರ
ಗ್ರಾಮದ ಮಗಳಾದ ವರ್ಷಾ, ದಿಗ್ವಾರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 75 - 80 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು, ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ 80-90 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಗ್ವಾರ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಂತರ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಂಚ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತರಬೇತುದಾರರೂ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ದಿಗ್ವಾರಾ ಗ್ರಾಮ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಹಿಮಾಂಶು ದುಬೆ.
ದಿಗ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಚ್, ಕುಟುಂಬ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ದಿಗ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ : ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಜೂಲಿ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಜೂಲಿ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ವರ್ಷಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. - ಜೂಲಿ ಕುಮಾರಿ, ಬಾಕ್ಸರ್, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ
2021 ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ದಿಗ್ವಾರಾದ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಾರಾದ 15 ವರ್ಷದ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಜ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಿಗ್ವಾರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್' ಮತ್ತು 'ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್' ಮಾಡುವ ಕನಸು ಮೊದಲು ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಕನಸು ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಕಾಂತ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೈಲಂಟಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಕಾಂತ್ ದಿಗ್ವಾರಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಅಂತಾ ಹೇಳೀದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗ್.
ಈ ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಕಾಂತ್ ಯಾರು?: 2009ರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಾರಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಧೀರಜ್ ಕಾಂತ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ರೋಷನ್ ಅವರ ಮಾತು.
ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 100-200 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಾನು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು 15-16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ - ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್, ತರಬೇತುದಾರ
ಮುಂದಿನ 'ಪಂಚ್'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಲೆಯರು : ಇಂದು ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.