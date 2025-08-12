ETV Bharat / bharat

'124 ವರ್ಷದ' ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಯಾರು?: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ MPಗಳು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ? - BIHAR SIR

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು '124 ವರ್ಷದ' ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR) "ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು
ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 9:23 PM IST

4 Min Read

ವರದಿ: ದೇವ್ ರಾಜ್, ಸಂತು ದಾಸ್

ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ವರ್ಷದ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 124 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಿಂಟಾ ಅವರ ಹೆಸರು, ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು '124 ನಾಟ್ ಔಟ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗು ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾರು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ?: ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರ ಪತ್ನಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಸಿವಾನ್‌ನ ಸಿಸ್ವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಸಿಸ್ವಾ ಕಲಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಜನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ದರೌಂಡ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದರು.

SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (EPIC) TSN3400439 ಎಂದಿತ್ತು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಡವಟ್ಟು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ, "ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನಡೆೆಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 124 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಗಣತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1900 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮುದ್ರಣದೋಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 8ನ್ನು ತುಂಬುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ ಅಕ್ರಮ ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "SIR ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಮತ್ತು "ಮತ ಕಳ್ಳತನ" ಎಂಬಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

"ನಾವು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭೀ ಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗು ವಯನಾಡ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಆಟವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ನಕಲಿ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಎಐಸಿಸಿ) ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿ, SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಹ್ ಮೋದಿಜಿ ವಾಹ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಬಿಹಾರ SIRನಲ್ಲಿ 124 ವರ್ಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮತದಾರರ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಕಳವು ಆರೋಪ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ: ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ - ELECTION COMMISSION FACT CHECK

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ: ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೋಜನ ಕೂಟ - VOTE THEFT

ವರದಿ: ದೇವ್ ರಾಜ್, ಸಂತು ದಾಸ್

ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ವರ್ಷದ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 124 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಿಂಟಾ ಅವರ ಹೆಸರು, ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು '124 ನಾಟ್ ಔಟ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗು ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾರು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ?: ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರ ಪತ್ನಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಸಿವಾನ್‌ನ ಸಿಸ್ವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಸಿಸ್ವಾ ಕಲಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಜನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ದರೌಂಡ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದರು.

SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (EPIC) TSN3400439 ಎಂದಿತ್ತು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಡವಟ್ಟು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ, "ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನಡೆೆಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 124 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಗಣತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1900 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮುದ್ರಣದೋಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 8ನ್ನು ತುಂಬುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ ಅಕ್ರಮ ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "SIR ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಮತ್ತು "ಮತ ಕಳ್ಳತನ" ಎಂಬಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

"ನಾವು ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭೀ ಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗು ವಯನಾಡ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಆಟವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ನಕಲಿ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಎಐಸಿಸಿ) ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿ, SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಹ್ ಮೋದಿಜಿ ವಾಹ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಂಟಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಬಿಹಾರ SIRನಲ್ಲಿ 124 ವರ್ಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮತದಾರರ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಕಳವು ಆರೋಪ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ: ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ - ELECTION COMMISSION FACT CHECK

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ: ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೋಜನ ಕೂಟ - VOTE THEFT

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOC124 YR OLD VOTERಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ 2025WHO IS MINTA DEVIBIHAR SIR

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.