Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಧಂಖರ್​ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮಿತ್​ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ - WHERE IS EX VP DHANKHAR

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಧಂಖರ್​ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾವತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

where-is-ex-vp-dhankhar-sanjay-raut-writes-to-amit-shah
ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್​ ಧಂಖರ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್​ ಧಂಖರ್​ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 21ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಧಂಖರ್​ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್​ 10) ಅಮಿತ್​ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ರಾವತ್​, ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸದ್ಯದ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಂಖರ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ರಾವತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಂಖರ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಕೂಡ ಧಂಖರ್​ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಧಂಖರ್​ ಅವರ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ರಾವತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಕದತಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧಂಖರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವತ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಂಖರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅನುಮಾನ -

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್​ ಧಂಖರ್​ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 21ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಧಂಖರ್​ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್​ 10) ಅಮಿತ್​ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ರಾವತ್​, ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸದ್ಯದ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಂಖರ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ರಾವತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಂಖರ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಕೂಡ ಧಂಖರ್​ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಧಂಖರ್​ ಅವರ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ರಾವತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಕದತಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧಂಖರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವತ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಂಖರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅನುಮಾನ -

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUT WRITES TO AMIT SHAHWHEREABOUTS OF EX VICE PRESIDENTWHERE IS JAGDEEP DHANKHARSANJAY RAUT LETTER TO SHAHWHERE IS EX VP DHANKHAR

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.