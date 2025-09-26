ETV Bharat / bharat

ಎನ್​​ಎಸ್​ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಬಂಧನ: ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಬಂಧನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನಿನ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
September 26, 2025

ಶ್ರೀನಗರ: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಲಡಾಖ್ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ) 1980 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ: ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ "ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅವನ/ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ.

NSA ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಗರಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಬಂಧನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

NSA ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ : NSA ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 23, 1980 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1818 ರ ಬಂಗಾಳ ನಿಯಂತ್ರಣ III ರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನಾದ ರೌಲಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು 1919 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದು ಶಂಕಿತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು.

NSA ಕಾಯ್ದೆ 'ಕಠಿಣ' ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅವನು / ಅವಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಧನವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ / ಅವಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ (CrPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 50ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, NSA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

CrPC ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 56 ಮತ್ತು 76 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದರಿಂದ NSA ಕಾಯ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

