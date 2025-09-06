ETV Bharat / bharat

ಓಂಗೋಲ್​ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ; ಇದರ ಉದ್ದ 35 ಅಡಿ, ತೂಕ 30 ಟನ್!

ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಓಂಗೋಲ್​ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.

sperm whale skeleton
ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ (ETV Bharat)
ಓಂಗೋಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)​: ಓಂಗೋಲ್​ನ ಸಿಎಸ್​ಆರ್​ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್​ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಏಕೈಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿದೆ.

1983ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 9ರಂದು ಪೆಡಗಂಜಮ್​ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮೃತದೇಹವೊಂದು ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. 35 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 30 ಟನ್ ತೂಕದ ಈ ಬೃಹತ್ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭವ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಓಂಗೋಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವು, ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ IISC ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ: ವೀರ್ಯ ತಿಮಿಂಗಿಲವು 1972ರ ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀರ್ಯ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ವೀರ್ಯ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮಾಸೆಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೇಣದಂಥ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ವೀರ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ವೀರ್ಯ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಸೆಟಿ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಶೇಷ ಅಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿನಂತಹ, ಮೇಣದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಮಿಂಗಿಲ ವೀರ್ಯ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು, ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್​ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಅಂಗವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಮಿಂಗಿಲವು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

