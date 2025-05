ETV Bharat / bharat

ನಮಗೆ ಪುರುಷರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಬದೌನ್ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು! - TWO GIRLS GET MARRIED IN BADAUN

ಬದೌನ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಅಪರೂಪದ ಗಳಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದೊಳಗಿನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಯುವತಿಯರು ಇಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಇವರು "ಪುರುಷರನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ವಂತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ (ಸಲಿಂಗ) ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ - ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.