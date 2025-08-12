ETV Bharat / bharat

ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ; ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಜನರು - KHEER GANGA RIVER

ಧರಾಲಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಹುಡುಕಾಟ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
August 12, 2025

ಉತ್ತರಕಾಶಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧರಾಲಿಯ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಹರ್ಷಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಧರಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಳೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಖೀರ್ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ : ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ಧರಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಭಾರಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಹತನ್ಯಾರಿ ಗಡ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂತರ ಖೀರ್ ಗಂಗೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಧರಾಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವು. ನಂತರ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಮಂಗಳವಾರ ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 68 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ನೇಪಾಳದ 24 ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 42 ಜನರು ಧರಾಲಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 66 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದುರಂತವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

