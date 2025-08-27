ಮಾಧೋಪುರ(ಪಂಜಾಬ್): ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಬಳಿಯ ಮಾಧೋಪುರ ಹೆಡ್ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಾಯುಯಾನ ವಿಭಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸೇನೆಯು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇನೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳು ಉಳಿದವು. ಈ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರಂತವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: "ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ನಡುವೆಯೂ, ತಂಡದ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಧೈರ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೇನಾ ವಾಯುಯಾನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೇನೆಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟಡವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
Indian Army Aviation undertook a high-risk helicopter rescue operation, evacuating stranded civilians and #CRPF personnel from a building surrounded by raging floodwaters and at imminent risk of collapse at Madhopur Headworks, #Punjab. Braving challenging weather and rapidly… pic.twitter.com/8999qBrs0x— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 27, 2025
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಲೆಹ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್, ದೋಡಾ, ರಾಂಬನ್, ರಿಯಾಸಿ, ಕಥುವಾ, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್, ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
