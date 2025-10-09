ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗಿದೆಯೇ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 9, 2025 at 2:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಂತೆ 'ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಸುತ್ತೋಲೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (DEG) ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (EG) ಹೊಂದಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ 20 ಮಕ್ಕಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲುಷಿತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ (DCGI) ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದೆ.
'ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ, ಹಲವಾರು ತಯಾರಕರು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು DCGI ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ತಪಾಸಣೆಗಳ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಕರನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಯಾರಕರು ಅರ್ಹ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಲೋರ್ಫೆನಿರಮೈನ್ ಮೆಲೇಟ್ ಐಪಿ 2 ಮಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಫಿನೈಲ್ಫ್ರಿನ್ ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಐಪಿ 5 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಗಳ ಸ್ಥಿರ-ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆ (ಎಫ್ಡಿಸಿ) ಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಲೀಕ ವಶಕ್ಕೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಕ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಲೀಕ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
