ETV Bharat / bharat

ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು - VVIP security of Sachin Tendulkar

VVIP security of Sachin Tendulkar shot himself at his native home ( File Photo )