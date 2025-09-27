ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದಂತೆ; ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಕ್ಕಲ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತಹಾಕಿದಂತೆ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ಕುಟುಂಬವು ಒಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕುದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದಂತೆ. ತಮ್ಮ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
2021ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯ್, ಆವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ತಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಿಡ್ನಿ ರಾಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಅಪರಾಧದ ಹಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಟಿವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಮಕ್ಕಲ್ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
