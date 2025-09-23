ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಳಿಂಜಂ ಬಂದರು; 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 500ನೇ ಹಡಗು ಆಗಮನ
ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಹಡಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ವಿಳಿಂಜಂ ಬಂದರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 23, 2025 at 1:39 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಅದಾನಿ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (ಎಪಿಎಸ್ಇಜೆಡ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಳಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಬಂದರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಎಂಎಸ್ಸಿ ವೆರೋನಾ ಹಡಗು 17.1 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಂದರಿನಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ 500ನೇ ಹಡಗು ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬಂದರು ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಳಿಂಜಂ ಈಗಾಗಲೇ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಇಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಡಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
18-20 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಳಿಂಜಂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸಾಗರ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಳಿಂಜಂ ಬಂದರು ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂದರು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಂದರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ವಿ. ಎನ್. ವಾಸವನ್, ವಿಳಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 500 ಹಡಗುಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
