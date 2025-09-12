ETV Bharat / bharat

'ವಿಶ್ವ ನರಡು ರಾಮೋಜಿ' ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣ: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾರ್ಶನಿಕ - ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ

ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

'ವಿಶ್ವ ನರಡು ರಾಮೋಜಿ' ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 5:58 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ, ಅಕ್ಷರ ಯೋಧ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕುರಿತ 'ವಿಶ್ವ ನರುಡು ರಾಮೋಜಿ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ದಂತಕಥೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯರು ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣದ ಬಳಿಕ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

114 ಪುಟಗಳ ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಡಾ. ಲೆನಿನ್ ಧನಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರತಂದಿವೆ ಎಂದು ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ, ಕೊಡುಗೆಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

"ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಬಹುಮುಖಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ, ವಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿಂಗಿ ನರೇಂದರ್ ಗೌಡ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಿತೀಶ್ ಜಾಗೀಧರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

