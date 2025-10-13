ETV Bharat / bharat

ಎಎಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ

ಎಎಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದು, ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 9:22 AM IST

ಭಾವನಗರ (ಗುಜರಾತ್​) : ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತರ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೋಟಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹದ್ದಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬೋಟಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹದ್ದಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್​ ಸೇರಿದ ಜನರು (ETV Bharat)

ಬೋಟಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಇಶುದನ್ ಗಧ್ವಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಬಗೋದರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಎಎಪಿ ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ಬೋಟಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಈ ಕುರಿತು ಬೋಟಾದ್ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹದ್ದಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ, ವಾಹನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬೋಟಾಡ್ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾವಲ್, ಎಲ್‌ಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಜಿ. ಸೋಲಂಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾವಲ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್‌ಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಜಿ. ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ತಲೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೋಟಾಡ್‌ನ ಸೋನಾವಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

