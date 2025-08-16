ETV Bharat / bharat

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗತಕಾಲದ ಕಾರುಗಳ ಅನಾವರಣ!; ಅಂದು ಹೇಗಿದ್ದವು ವಾಹನಗಳು ಗೊತ್ತಾ? - VINTAGE CAR SHOW

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಶೋ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ಗತಕಾಲದ ಕಾರುಗಳ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಜೀಪ್‌ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಗತಕಾಲದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಫಿದಾ ಆದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್‌ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿಯ ಬಾಲ್ಡಿಯಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪರೂಪದ ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳ ಅನಾವರಣ: ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ 10 ಜೀಪ್‌ಗಳು, 8 ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು 12 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ (ETV Bharat)

2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀಪ್ ಅನಾವರಣ: "ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1943ರ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕಾರು ಇವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತದೆ. ಎಂತಹುದೇ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿ, ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 8-9 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ₹30,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಜೀಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇತರ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು:

  • 1980 ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
  • 1958 ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್: ಕೇವಲ ₹5,000ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
  • 1948 ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಕಾರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 7-8 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ: ಈ ವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹4.57 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ; ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ ​ - ROHIT SHARMA

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಜೀಪ್‌ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಗತಕಾಲದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಫಿದಾ ಆದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್‌ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿಯ ಬಾಲ್ಡಿಯಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪರೂಪದ ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳ ಅನಾವರಣ: ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ 10 ಜೀಪ್‌ಗಳು, 8 ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು 12 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್‌ (ETV Bharat)

2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀಪ್ ಅನಾವರಣ: "ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1943ರ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vintage wheels steal the show on Tank Bund: Rare jeeps, cars and bikes from past decades displayed
ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕಾರು ಇವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತದೆ. ಎಂತಹುದೇ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿ, ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 8-9 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ₹30,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಜೀಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇತರ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು:

  • 1980 ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
  • 1958 ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್: ಕೇವಲ ₹5,000ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
  • 1948 ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಕಾರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 7-8 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ: ಈ ವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹4.57 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ; ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ ​ - ROHIT SHARMA

For All Latest Updates

TAGGED:

VINTAGE CAR SHOW IN HYDERABADHYDERABAD VINTAGE CAR SHOWವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನVINTAGE VEHICLESVINTAGE CAR SHOW

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.