ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಜೀಪ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಗತಕಾಲದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಫಿದಾ ಆದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿಯ ಬಾಲ್ಡಿಯಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಜೀಪ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪರೂಪದ ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳ ಅನಾವರಣ: ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ 10 ಜೀಪ್ಗಳು, 8 ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು 12 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀಪ್ ಅನಾವರಣ: "ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1943ರ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಪ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರು ಇವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತದೆ. ಎಂತಹುದೇ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿ, ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 8-9 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ₹30,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಜೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇತರ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು:
- 1980 ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
- 1958 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್: ಕೇವಲ ₹5,000ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
- 1948 ಫೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಕಾರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 7-8 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ: ಈ ವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಜನ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹4.57 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ; ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ - ROHIT SHARMA