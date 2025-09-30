ವಿಲ್ಲುಪುರಂನ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಡೆತ್ ನೋಟ್
ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ನಡುವೆ, ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 2:03 PM IST
ವಿಲ್ಲುಪುರಂ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡುವೆ, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಟಿವಿಕೆ ವಿರ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ (ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ) ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಗಿಂಗಿ ಪೊಲೀಸರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮುಂಡಿಯಂಬಕ್ಕಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ (50) ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಿಲಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಲ್ಲಂ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಿರ್ಪಟ್ಟು ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿರ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಲ್ಲುಪುರಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶನಿವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27) ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ನಡೆಸಿದ ಕರೂರ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಬಂದು ಅವರ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶರ್ಟ್ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬುವವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
