ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಶಂಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಥಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ 22 ಸಾವಿಗೆ ಈತನೇ ಕಾರಣ. ಈತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

villagers-shackled-a-young-man-over-suspicion-of-black-magic
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : September 22, 2025 at 4:04 PM IST

ಬಾಲಸೋರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಥಳಿಸಿ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರೊ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲಿಚುವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೈತಾ ಸಿಂಗ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಥಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 22 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸೊರೊ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಚೈತಾನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಲಿಚುವಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಐಐಸಿ ಸುದೀಪ್ತ ಸಾಹು ಬಳಿಕ ಚೈತಾ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಚೈತಾ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುನಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಟುನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೈತಾ ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 22 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆತ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

