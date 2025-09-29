ETV Bharat / bharat

'ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೆ?: ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

TVK campaign held in Karur
ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
ಕರೂರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 27ರಂದು ಕರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಟಿವಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಸಿ ಆನಂದ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕರೂರ್ ಟಿವಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಥಿಯಜಗನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 855/25 ಯು/ಎಸ್ 105, 110, 125(ಬಿ), 223 ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಟಿಎನ್‌ಪಿಪಿಡಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ 3ರ ಅಡಿ 5 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಥಿಯಜಗನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವೇಲುಚಿಪುರಂನಲ್ಲಿ 11 ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಫ್ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10,000 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೂರ್ ತಲುಪುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಯಾದ ವೇಲಾಯುಧಂಪಾಳಯಂ ತಲುಪಿದ್ದು ಸಂಜೆ 4.45 ಕ್ಕೆ. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು.

ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲುಚಾಮಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಬಂದ ವಿಜಯ್, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿತು ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ: ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪುಸ್ಸಿ ಆನಂದ್, ಸಿ. ಟಿ. ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಝಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಗಡಿನ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರು. ನಂತರ ಅವು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್​

