ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಮೃತ ಪೈಲಟ್ ತಂದೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪೈಲಟ್ ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪೈಲಟ್ ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ 91 ವರ್ಷದ ತಂದೆ ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪೈಲಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದುರಂತದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಎಎಐಬಿ AAIB ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ: ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ತಂದೆ ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಗನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಿತ್ ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕ್ಕೆ AAIB ಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಅವರು, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾಯ್ದೆ - 2017ರ ನಿಯಮ 12ರ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (AAIB) ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ವರದಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ: AAIB ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವರದಿಯು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು AAIB ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೈಲಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಗನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ಪುಷ್ಕರರಾಜ್ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸುಮಿತ್ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಭರ್ವಾಲ್ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕುಂದರ್, 10 ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 230 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ AI171 ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಲಂಡನ್ನ ಗ್ಯಾಟ್ವಿಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಿತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ "ಮೇಡೇ, ಮೇಡೇ, ಮೇಡೇ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ವಿಮಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯು ಅನೇಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ, ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. NIA, DGCA ಮತ್ತು ATS ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
