ಹಾಡಹಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಮುಖನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ: 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂತು ತೀರ್ಪು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಕೋರ್ಟ್
ಉನ್ನಾವೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಚುನಾವಣಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 40 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2004ರ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಆಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದ ರನ್​ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹಾಡಹಗಲೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ: ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಭಿಖು, ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಮಗ ಶ್ರೀಪಾಲ್ (ಇಬ್ಬರೂ ಉನ್ನಾವೋದ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಸೋಹಾ ನಿವಾಸಿಗಳು) ಮತ್ತು ಛೋಟು ಅಲಿಯಾಸ್ ವೀರಭಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಹರಿನಾಮ್ (ಉನ್ನಾವೋದ ಗೌರಾ ಕಥ್ರೇವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಜ್ಗೈನ್ ನಿವಾಸಿ) ಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

2006ರಲ್ಲೇ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಗೈನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು 2004ರ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2006 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕೊಲೆ ನಡೆದು 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನ್ಯಾಯ: ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು, ADJ II ವಿಶೇಷ SC/ST ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವರಿಗೂ ತಲಾ 40,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಕಾಲತ್ತು: ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉನ್ನಾವೋ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

