ಪಾರ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಪಾರ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾರ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಿಂಗ್‌ಕೋಬ್ರಾ (ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪ) ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ದೂರವಿದ್ದರೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರುಪಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಂಗರಾಜು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಜೀವಿತಾವಧಿ: 20 ವರ್ಷ

ಉದ್ದ: 18 ಅಡಿ

ಆಹಾರ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ವೇಗ: ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

ಕಿಂಗ್​ ಕೋಬ್ರಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೆಲದಿಂದ ಆರು ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅದು ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ ಸಹ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

  • ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಸಮೀಪ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ.
  • ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
  • ಹಾವನ್ನು ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೋಬ್ರಾ ಸೆರೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೋಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕುರುಪಂ ಮಂಡಲದ ಕಿಚಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 18 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.

  • ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12 ರಂದು, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಗೋಟಿವಾಡ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆನ್ನುಖರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಗುಮ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಮರಿ ಹಾವು ನುಗ್ಗಿತ್ತು.
  • ಸೀತಾಂಪೇಟ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಿಂಗ್‌ ಕೋಬ್ರಾಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಅವು ವಿರಳವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಹಾವುಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

KINGCOBRACOBRA FOUNDಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕಿಂಗ್‌ಕೋಬ್ರಾVENOM ALERT

