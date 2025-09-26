ETV Bharat / bharat

ಆಕಾಶ ಏರ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗದ ವಾರಣಾಸಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್​​

ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.

Varanasi-Bengaluru Akasa Flight Fails To Take Off, 143 Passengers Stranded Overnight
ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಶ​​ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಕ್ಯೂಪಿ 1424, ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾರಿ 143 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್​ ಸಂಜೆ 7.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 7.55ಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್​ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದಾಗಲೇ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರಾತ್ರಿ 11.30 ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 143 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​,​ ವಿಮಾನವು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ​​ ಏರ್​ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಕಾಶ ಏರ್ ದೇಶದ ಪಿಪಿಪಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಅದಾನಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಏರ್​ಲೈನ್​ ವಾರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏರ್​ಲೈನ್​ 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಬೇಸ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಮರಳಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI BENGALURU AKASA FLIGHTPASSENGERS STRANDED OVERNIGHTAKASA FLIGHT FAILS TO TAKE OFFAKASA AIRLINES FLIGHTAKASA FLIGHT FAILS TO TAKE OFF

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.