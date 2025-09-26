ಆಕಾಶ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗದ ವಾರಣಾಸಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್
ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
Published : September 26, 2025 at 1:38 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಕ್ಯೂಪಿ 1424, ಪೈಲಟ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾರಿ 143 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಂಜೆ 7.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 7.55ಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದಾಗಲೇ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರಾತ್ರಿ 11.30 ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 143 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ವಿಮಾನವು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಏರ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಕಾಶ ಏರ್ ದೇಶದ ಪಿಪಿಪಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಏರ್ಲೈನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏರ್ಲೈನ್ 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಮರಳಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು