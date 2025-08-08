Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭೀಕರತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ - UTTARKASHI CLOUDBURST

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಧಾರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೆಲಸಮವಾಗಿರುವ ಭೀಕರತೆ ಇಸ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

UTTARKASHI FLASH FLOOD DHARALI VILLAGE ISRO SATELLITE PHOTOS ಮೇಘಸ್ಫೋಟ UTTARKASHI CLOUDBURST
ಧಾರಾಲಿ ಧರಾಶಾಹಿ: ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read

ಉತ್ತರಕಾಶಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಧಾರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಸ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಇಸ್ರೋದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕೇಂದ್ರ (NRSC) ಗುರುವಾರ ಧಾರಾಲಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದಂತಿದ್ದ ಧಾರಾಲಿಯು ನಂತರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಂತಾಗಿರುವ ಭೀಕರತೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಎನ್​ಆರ್​ಎಸ್​ಸಿ, ಧಾರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮವಾಗಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರಾಲಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಸಿಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಧರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳು ನೆಲಸಮ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ .ಭಾರತದ ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್-2S ಮೂಲಕ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NRSC/ISRO ಹಾನಿಯ ತ್ವರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಂದ ಅವಶೇಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ವಿಪತ್ತಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತುಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:

ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲವನ್ನು ಧರಾಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 'ಝಂಡಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಝಂಡಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (SDRF) ತಿಳಿಸಿದೆ.SDRF ತಂಡಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 3000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ.

ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO), SDRF ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ತಂಡಗಳು ಗಂಗಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ವಿಪತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಎಂದರೇನು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಧರಾಲಿ ಬಳಿಕ ಸುಖಿ ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಧಾರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಸ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಇಸ್ರೋದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕೇಂದ್ರ (NRSC) ಗುರುವಾರ ಧಾರಾಲಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದಂತಿದ್ದ ಧಾರಾಲಿಯು ನಂತರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಂತಾಗಿರುವ ಭೀಕರತೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಎನ್​ಆರ್​ಎಸ್​ಸಿ, ಧಾರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮವಾಗಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರಾಲಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಸಿಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಧರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳು ನೆಲಸಮ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ .ಭಾರತದ ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್-2S ಮೂಲಕ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NRSC/ISRO ಹಾನಿಯ ತ್ವರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಂದ ಅವಶೇಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ವಿಪತ್ತಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತುಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:

ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲವನ್ನು ಧರಾಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 'ಝಂಡಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಝಂಡಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (SDRF) ತಿಳಿಸಿದೆ.SDRF ತಂಡಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 3000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ.

ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO), SDRF ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ತಂಡಗಳು ಗಂಗಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ವಿಪತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಎಂದರೇನು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಧರಾಲಿ ಬಳಿಕ ಸುಖಿ ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARKASHI FLASH FLOODDHARALI VILLAGEISRO SATELLITE PHOTOSಮೇಘಸ್ಫೋಟUTTARKASHI CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

25 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

300 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.