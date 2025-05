ETV Bharat / bharat

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಮುಕುಲ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್ - PAURI MUKUL BANGWAL

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಮುಕುಲ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್ ( Photo (NCC Officer Surendra Singh Kunwar) )

Published : May 27, 2025 at 4:30 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 4:36 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಯುವಕರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಗರ ಗರ್ವಾಲ್‌ನ ಮುಕುಲ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್ (ವಯಸ್ಸು 22) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕುಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗರ್ವಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಕುಲ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಮಾವತಿ ನಂದನ್ ಬಹುಗುಣ ಗರ್ವಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​​ಸಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (NCC)ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮುಕುಲ್ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀನಗರದ ಧಾರಿ ದೇವಿ ಕಲಿಯಸೌದ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮುಕುಲ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್, ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ತಂದೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರಜನಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ. ಮುಕುಲ್ ಸಹೋದರಿ ಮಾನಸಿ ಬಂಗ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ತಮ್ಮನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ತರಬೇತುದಾರರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

