ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ; ಕಳಂಕಿತಗೊಂಡ ದೇವಭೂಮಿ ಕಫಲ್ಟಾ : ನವದೆಹಲಿ ತಲುಪಿತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ - UTTARAKHAND KAFALTA KAND

ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ; ಕಳಂಕಿತಗೊಂಡ ದೇವಭೂಮಿ ಕಫಾಲ್ತಾ: ನವದೆಹಲಿ ತಲುಪಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ( ETV Bharat )

Published : April 7, 2025 at 6:55 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 7:07 AM IST

ಅಲ್ಮೋರಾ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): 9 ಮೇ 1980... ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಫಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ. ಆ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಲಿತರ ಮನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸದ್ದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕಫಲ್ತಾದ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಇನ್ನೇನು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೌದು ಅಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದೇ ಹೋದ ದಿನ. ಕಫಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 14 ಜನರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಫಲ್ಟಾ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಳಂಕ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಫಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ನೋಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಣ ಹೊಡೆದಾಟ: ಜಾತಿಯ ಸಂಕೋಲೆ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಪೊಳ್ಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೂ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತುಸು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ಸಮಾಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲು- ಕೀಳು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ರಕ್ತವನ್ನು ಚಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಕಳವಳದ ವಿಚಾರ. 1980ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅದು 1980ರ ದಶಕ: 1980ರ ದಶಕವು ಆಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಕಾಲ. ಆಗ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆದ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕರಾಳಮುಖ ಈಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಆಗಿನ ಕಫಲ್ತಾ ಘಟನೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಫಲ್ಟಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮ, ಬಹುಶಃ 1980ರ ಐದನೇ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದರೂ ಆ ದಿನವೇ ಈ ಗ್ರಾಮವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗತೊಡಗಿತು ಮತ್ತು ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಫಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಆ ದಿನವೂ ಕಫಲ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ನಂತರ 14 ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳು ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಮೇ 1980 ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ, ಈ ಗ್ರಾಮವು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೆಳ ವರ್ಗಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡವೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಡಬಲ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಫಾಲ್ಟಾ 14 ಜನರ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 22 ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಮೇ 9, 1980 ರಂದು, ಕಮ್ಮಾರರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಫಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಪೀಪನಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕಫಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಫಲ್ತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಖಿಮಾನಂದ ಎಂಬ ಸೈನಿಕ ವರನನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಬದರಿನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯವು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಯೋಧನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು . ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬೀಟ್ ಖೀಮಾನಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಖಿಮಾನಂದನ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ದಲಿತರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು . ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಖೀಮಾನಂದನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಹಲವರ ಕೊಲೆ: ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಧನ ಹತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಫಲ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ರಾಮ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಗುಂಪು ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರು. ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಈ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರು ಜನರು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದವರನ್ನು ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 14 ಮಂದಿಯನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ವೇಳೆ ವರ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಅಳಿಯಂದಿರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ 10 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದರು ನಡೆದೇ ಹೋಗಿತ್ತು 14 ಜನರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು . ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಗಿಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ

