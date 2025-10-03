ETV Bharat / bharat

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜಾಗೃತಿ: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ವ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತರಬೇತಿ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ (ETV Bharat)
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೌರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನೀ­ರಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಒಂದು ಪರ್ವತ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಂಸಹಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭದ ಬೇಟೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದರು.

ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಚಿರತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಚಿರತೆಗಳು ಮಾನವ ವಸತಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಪ್ರ­ದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, "ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿರತೆಗಳು ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿರತೆಗಳು ಕಾದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದೂ ಡಾ. ಪ್ರ­ದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು 1952 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

