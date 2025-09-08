ETV Bharat / bharat

ಅರೆಕಾಲಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹750 ವೇತನ!

ಇಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅರೆಕಾಲಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 10:53 AM IST

ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅರೆಕಾಲಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಾಸಿಕ 8,000ದಿಂದ 10,000 ರೂ ವೇತನ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1988ರಿಂದ ಹಮಿರ್ಪುರ್​ ಆರ್​ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ದೇವಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆಶಾದೇವಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಶೋಕ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಂಬವರದ್ದೂ ಇದೇ ಕಥೆ.

ಅಶೋಕ್​ ಕೂಡ 1988ರಿಂದ ಪಿಲಿಭಿಟ್ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಇವರ ವೇತನವನ್ನು 750 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್. "ಕ್ಲಾಸ್​ 4 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳು, ಹಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬವಣೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ನನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್‌ವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

"ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 300ರಿಂದ 400 ರೂ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆಯೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವೇಳೆಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

24 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಬ್ರಜೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಬಲ್ಲಿಯಾ ಆರ್​ಟಿಒಗೆ 1996ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​, 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು 200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರ 750 ರೂ ಆಯಿತು. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇ ಸವಾಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಔರೈಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, 1998ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ 750 ರೂ. ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿ, ನಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾವು 24 ಜನರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ತಿ ಆರ್‌ಟಿಒಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವೇತನದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಕೇವಲ 750 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

