ದುರ್ಗ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನನ್ನು ವೈಶಾಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯಶವಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಕುರಿತು ಸಿಎಸ್ಪಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನಿಂದ 1282 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈತ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ 2011-12ರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ: "ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಸರಣಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಿರುವಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈತ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು" ಎಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.
''ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೋಂಕಿತ ಹಾಸಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆ: ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತ್ಯದ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹುಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಎಗರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಠಾಣಾ ನೆವಾಯಿ, ಸುಪೇಲಾ, ಪದ್ಮನಾಭಪುರ, ಭಿಲಾಯಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಭಿಲಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ, 3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮುಧೋಳದ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುತ್ರಿ