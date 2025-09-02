ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ(ಬಿಆರ್ಎಸ್) ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕೆ. ಕವಿತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
పార్టీ MLC శ్రీమతి కె. కవిత ఇటీవలి కాలంలో ప్రవర్తిస్తున్న తీరుతెన్నులు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించే రీతిలో ఉన్నందున పార్టీ అధిష్టానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నది.— BRS Party (@BRSparty) September 2, 2025
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు గారు శ్రీమతి కె.… pic.twitter.com/iTSWON3irq
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂತೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಕವಿತಾ ಆರೋಪ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಳೇಶ್ವರಂ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕವಿತಾ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕಳಂಕಿತರಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕೆಸಿಆರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಸಿಆರ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸಿಆರ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ನಡುವೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಸಿಆರ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಸಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆಷ್ಟು? ಕೆಸಿಆರ್ವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು? ಅವರು ಹೋದರೆಷ್ಟು?. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕವಿತಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
