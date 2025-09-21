ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 42ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು MP, MLA, MLC ಆಗಲು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ: ಹೀಗಿದೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಲು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿ (ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು)ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಿ "ಗೌರವಾನ್ವಿತ" ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 7:25 PM IST
ಲಕ್ನೌ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿ (ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು)ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಿ "ಗೌರವಾನ್ವಿತ" ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು.
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಚ್(ಎನ್ ಇವಿ) ನಡೆಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಆರ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು 5,203 ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 1,106 (21%) ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ರಾಜವಂಶದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ಪೈಕಿ ಐವರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,664 ಪುರುಷ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 855 (18%) ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಸದ್ಯ 539 ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 251 (47%) ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ವಂಶಪರಂಪರೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ 69 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 29 ಅಥವಾ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 5 ಸಂಸದರು, 21 ಶಾಸಕರು, ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 3 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 31 ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು 15 ಮಂದಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ, ಐವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಎಸ್)ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ!: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
- ಮೈನ್ಪುರಿ ಸಂಸದೆ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ 2012-2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2000-2012, 2019-2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸದರು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ 2012-2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾವ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು 1996-2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
- ಶಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವ ಸಂಸದೆ ಇಕ್ರಾ ಹಸನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಚೌಧರಿ ಮುನ್ನಾವರ್ ಹಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಳ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ. ಮುನ್ನಾವರ್ ಹಸನ್ 1991ರಿಂದ 1996ರವರೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ (1996-1998, 2004-2008) ಮತ್ತು 1998 ರಿಂದ 2003ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
- ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಚ್ಚಲಿ ಶಹರ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ತುಫಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
- ಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 1984ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ?:
- ಮಥುರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಪತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಲಮಗ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 2004-2009ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 2019ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
- ಎನ್ಡಿಎ-ಸಂಯೋಜಿತ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನೆಲಾಲ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕಿ. ಇವರ ಪತಿ ಆಶಿಶ್ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು.
- ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಭದೋಹಿಯಿಂದ (2017-2022) ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
- ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಅರುಣ್) ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ (2016-2022) ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಉದಯ್ ನಾಥ್ (ಚುಲ್ಬುಲ್ ಸಿಂಗ್) 1998ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೋದರಳಿಯ ಸುಶೀಲ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಸೈದರಾಜದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?:
- ಕಾನ್ಪುರ್ ದೇಹತ್ನ ಅಕ್ಬರ್ಪುರ್ ರಾನಿಯನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ.
- ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಮಜ್ಹಾವಾನ್ನ ಶಾಸಕಿ ಸುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಮೌರ್ಯ ಅವರ ಮಾವ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಮಜ್ಹಾವಾನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (1997-2002).
- ಆಗ್ರಾದ ಬಹ್ನ ಶಾಸಕಿ ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಲಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಅರಿದಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಆಗ್ರಾದ ಬಹ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವರು. ಇವರ ಮಾವ ದಿ.ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ರಿಪುದಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಬಹ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
- ಹರ್ದೋಯ್ನ ಶಹಾಬಾದ್ನ ಶಾಸಕಿ ರಜನಿ ತಿವಾರಿ, ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ನ ಶಾಸಕ ದಿ.ಉಪೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ (1996 ರಿಂದ 2002).
- ಕನೌಜ್ನ ಛಿಬ್ರಮೌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಪಾಂಡೆ, ಇವರ ತಂದೆ ದಿ.ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು (1977) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (1967, 1974, 1993, ಮತ್ತು 2002).
- ಕಾನ್ಪುರದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಶಾಸಕಿ ನೀಲಿಮಾ ಕಟಿಯಾರ್, ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಲತಾ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ (1991–2012) ಮತ್ತು 1990 ಮತ್ತು 2000ದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
- ಲಕ್ನೋದ ಮಲಿಹಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೌಶಲ್ ಕಿಶೋರ್, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಜೈ ದೇವಿಯ ಪತಿ.
- ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?:
- ಅಮೇಥಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾರಾಜ್ಜಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರ ತಂದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಯುಪಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು (2012 ರಿಂದ 2016).
- ಬಹ್ರೈಚ್ನ ಮಾಟೇರಾದ ಶಾಸಕಿ ಮರಿಯಾ ಅಲಿ ಶಾ ಅವರು ಮಾಟೇರಾದ ಮಾಜಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕಿ (2012-2022) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾವ ಡಾ.ವಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಅವರು ಬಹಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (1993-2012) ಮತ್ತು ಯುಪಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಅತ್ತೆ ರುಬಾಬ್ ಸೈದಾ ಅವರು ಬಹ್ರೈಚ್ನಿಂದ (2004-2009) ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು (1995).
- ಸಂಭಾಲ್ನ ಅಸ್ಮೌಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ಪಿಂಕಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ವಿಶನ್ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 1967 ಮತ್ತು 1969ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಬ್ರಿಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಾನ್ಪುರದ ಸಿಸಾಮೌದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಸೀಮ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಪತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಸೋಲಂಕಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
- ಫತೇಪುರದ ಹುಸೇನ್ಗಂಜ್ನಿಂದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಉಷಾ ಮೌರ್ಯ ಅವರ ಪತಿ ಮುನ್ನಾಲಾಲ್ ಮೌರ್ಯ ಖಗಾದಿಂದ (1996) ಬಿಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು (1997-98).
- ಜೌನ್ಪುರದ ಮಚ್ಲಿಶಹರ್ನಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಡಾ.ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೈಲಾಶ್ ನಾಥ್ ಸೋಂಕರ್.ಇವರು ಅಜ್ಗರಾದ (2017-2022) ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ.
- ಕಾಸ್ಗಂಜ್ನ ಪಟಿಯಾಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ನಾದಿರಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಿ.ಮುಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಎಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಗಂಜ್ನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಹ್ಮದ್ ಲೂಟ್ ಖಾನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
- ಕೌಶಂಬಿಯ ಚೈಲ್ನ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜು ಪಾಲ್ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (2004 ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ).
- ಕೌಶಂಬಿಯ ಸಿರಾತುವಿನ ಶಾಸಕಿ ಡಾ.ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 1995ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸೋನೆ ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ನಾ ದಳ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
- ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ನ ಪ್ರತಾಪುರದ ಶಾಸಕಿ ವಿಜಿಮಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತಿ ಜವಾಹರ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಝುನ್ಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (1993-1996).
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಪ್ನಾ ದಳ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?:
- ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನಿಲಾಲ್) ಪರ ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಚಾನ್ಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಿಂಕಿ ಕೋಲ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ (2017 ಮತ್ತು 2022) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಲ್ ಅವರ ಪತಿ. ಇವರ ಮಾವ ಪಕೋಡಿ ಲಾಲ್ ಕೋಲ್, ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ಗಂಜ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.
- ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದ ರಾಂಪುರ ಖಾಸ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಿ ಆರಾಧನಾ ಮಿಶ್ರಾ ಮೋನಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ತಂದೆ. ಇವರು ಸತತ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ (1980-2012) ರಾಂಪುರ ಖಾಸ್ನಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದರು.
