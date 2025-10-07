ETV Bharat / bharat

ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ನಾಗಿಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಹೆಂಡತಿ; ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

up-man-claims-wife-turns-into-nagin-at-night-scares-him-seeks-dms-help-in-sitapur
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat File Photo)
author img

By PTI

Published : October 7, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೀತಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ​ ಮತ್ತು ಜನರು ಅವಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ದೂರೊಂದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟ್​ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಿಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ದೂರನ್ನು ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹ್ಮದಾಬಾದ್ ತಹಸಿಲ್‌ನ ಲೋಧಾಸಾ ಗ್ರಾಮದ ದೂರುದಾರ ಮೆರಾಜ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿವಸ್ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ದಿನ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಸಿಮನ್​ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ನಾಗಿಣಿಯಂತೆ ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನಂತೆ ಹಿಸ್​ ಹಿಸ್​ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕೆಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ಗೆ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮೆರಾಜ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತನ ಈ ದೂರು ಅಚ್ಚರಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಕ್​ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ 300 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ 7 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕೋಬ್ರಾ: ವಿಡಿಯೋ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಕೊಲೆ!; ಮೈದುನ ಸೇರಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

For All Latest Updates

TAGGED:

DMS HELP IN SITAPURORDEAL BEFORE DISTRICT MAGISTRATEMAN CLAIMS WIFE TURNS INTO NAGINSITAPUR AN UNUSUAL COMPLAINTWIFE TURNS INTO NAGIN AT NIGHT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.