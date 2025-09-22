ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ
ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 4:34 PM IST
ಲಕ್ನೌ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು, ಬಂಧನ ಮೆಮೊಗಳು ಹಾಗು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬದಲು ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ ಸಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು (ಎಸ್ ಒಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಪಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆದೇಶದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಅಪರಾಧ ಹಾಗು ಅಪರಾಧ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ.
- ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇರಕೂಡದು. ಬಂಧನ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಮೊಗಳಿಂದ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು.
- ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಸರುಗಳು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜಾತಿ ವೈಭವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಜಾತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕು.
- ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅವಕಾಶವಿರದು.
