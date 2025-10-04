35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ 75ರ ವೃದ್ಧ; ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಮಾರನೆ ದಿನವೇ ಸಾವು!; ಕಾರಣವೂ ಬಹಿರಂಗ.. ಏನದು?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌನ್ಪುರದಲ್ಲಿ, 75 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2025 at 2:18 PM IST
ಜೌನ್ಪುರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ತನ್ನ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ, ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಮಾರನೇ ದಿನವೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಗ್ರುರಾಮ್ ಎಂಬುವರೇ ಮೃತ ವೃದ್ಧ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಭಾವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರುರಾಮ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ವೃದ್ಧ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರುರಾಮ್ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ, ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದು, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರುರಾಮ್ ಎಂಬುವರು ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೌರಬಾದ್ಶಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವರದಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಜಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಠಾತ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ: ಸಂಗ್ರುರಾಮ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಅಪಘಾತ (CVA) ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಒಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಅಪಘಾತ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೆರಕಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಜಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಯನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸೇವಿಸಿದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಔಷಧವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. - ಡಾ. ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಜಕ್, ಕೆರಕಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗ್ರುರಾಮ್, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಭಾವಿ ಎಂಬ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದ ಸಂಗ್ರುರಾಮ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚು- ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನ್ಭವತಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಭಾವಿಗೆ ಹೊರ ಬರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
