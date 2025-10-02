ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಗೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವು: ಭಾಗವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2025 at 12:58 PM IST
ನಾಗ್ಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಂಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಜನ - ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕೊರತೆಯೇ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಜನ - ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕೊರತೆಯೇ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವು ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಅಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
