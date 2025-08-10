ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿಸುವ ಮಧುರ ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಸಹೋದರಿಯರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಈ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ ಕೈಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಶುಕ್ರವಾರ(ನಿನ್ನೆ) ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು 16 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಿತು. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಇದು ಮುಂಬೈನ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಹೋದರನ ನಡುವಿನ ಬಂಧ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಸಹೋದರಿ ರಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕೈ ರಿಯಾ ಅವರದ್ದು!
ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಕೈ ಕಸಿ: ಗುಜರಾತ್ನ ವಲ್ಸಾದ್ನ ಶಿವಂ ಸಹೋದರಿ ರಿಯಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಬಾಲಕಿಯ ದಿಢೀರ್ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ರಿಯಾಳ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಕೈ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ. ಮೃತ ರಿಯಾಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಅನಮತ ಅಹಮದ್ಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಸಿಯು ಅನಮತಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿ ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನಡುವೆ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ, ಅವರ ಬಲಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಎಡಗೈ ಕೇವಲ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುಡುಕಾಟ ಅಭಿಯಾನವು 2022ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ರಿಯಾಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ, ವಲ್ಸಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೂರತ್ನ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ರಿಯಾಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೊನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ ರಿಯಾಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.
ರಿಯಾಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಿಯಾಳ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2024ರಂದು, ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನಮತ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯಾದರು.
ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹಬ್ಬ: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ರಿಯಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ವಲ್ಸಾದ್ನ ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಯಾ ತಂದೆ ಬಾಬಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅನಮತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು ತುಂಬಿಬಂದವು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ, "ನಾವು ಅನಮತ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆವು. ಆಗ ನಮಗೆ ಅದು ರಿಯಾಳಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಮಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅನಮತ ಅಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಅಕೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2024ರಂದು ನನಗೆ ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅನಮತ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಾಬಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷ್ಣಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
