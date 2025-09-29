ETV Bharat / bharat

ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ: ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಗಣ

ಶದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದೇವಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.

MAA ANGAR MOTI TEMPLE
ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಿಯ ಪಾದ (ETV Bharat)
ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೆಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನವರಾತ್ರಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಗಣ (ETV Bharat)

ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಳ್ಳತನ: ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. 1937ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಬಂದ ಖದೀಮರು, ಅಂದು ವಿಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದರೂ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಪಾದವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಪವಾಡ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ದೇವಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೂತನ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Maa Angar Moti Temple
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಗಣ (ETV Bharat)

ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ: ಶದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದೇವಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು, ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಪಾದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು.

Maa Angar Moti Temple
ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರೋ ಖದೀಮರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕದ್ದರು. ಅಂದು ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಾರ್ಕಮ್.

Maa Angar Moti Temple
ಭಕ್ತರು ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪ (ETV Bharat)

ಯಾರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುತ್ತೋ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ: ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾದವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವ್ರಖಾನ್ ಮರೈ.

Maa Angar Moti Temple
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಗಣ (ETV Bharat)

ಗ್ಯಾಂಗ್ರೆಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 52 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ತಾಯಿ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೆಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, 52 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೂಲ ದೇವಾಲಯವೂ ಮುಳುಗಿತು. ಆದರೆ, ಮಾ ಅಂಗರ್ ಮೋತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪುನರ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ, ಫಿರಂಗಿ ವಂದನೆ - ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

