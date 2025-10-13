ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವೆ: ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2025 at 7:01 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳ): ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ತಾವು ನಟನೆಗೆ ಮರಳುವ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾನೆಂದಿಗೂ ಸಚಿವನಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2008ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷ ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು. ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು 'ಪ್ರಜಾ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಈಗ 'ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು' ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಗೋಪಿ, 'ಪ್ರಜಾ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ' ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಜಾ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
ತ್ರಿಶೂರ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ನಟ ಕಂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ತಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಂದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಿ.ಸದಾನಂದನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕಣ್ಣೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸದಾನಂದನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಗೋಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸದನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
