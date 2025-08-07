Essay Contest 2025

'ಇದು ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸಮಂಜಸ': ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ - INDIA REACTS SHARPLY TO TRUMP

ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
Published : August 7, 2025 at 11:07 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಸಕರಾರಣವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆಮದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್​ ಜನರ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇತರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ 21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೇ 50ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸುಂಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜವಳಿ, ಸಾಗರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಯು ದೇಶಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್​, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.

