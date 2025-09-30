ಆನೆ- ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ 'ಗಜ ರಕ್ಷಕ' ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?
ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 1:25 PM IST
ಉಮಾರಿಯಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ಹುಲಿಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗಳು ಬಾಂಧವಗಢವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆನೆಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಆನೆ - ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು 'ಗಜ ರಕ್ಷಕ' ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅವುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಾನವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹುಲಿ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನ್ಜಿಒ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ್ವಾಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಗಜ ರಕ್ಷಕ ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಬಾಂಧವಗಢ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಪಮ್ ಸಹಾಯ್, "ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆನೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನೆ - ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಜ ರಕ್ಷಕ ಆ್ಯಪ್ ಹೈಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೈರನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಗಜ ರಕ್ಷಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಧವ್ಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳಿವೆ?: ಬಾಂಧವ್ಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆನೆಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಈ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, 40 ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 65 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
