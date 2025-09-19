72ರ ವರ, 27ರ ವಧು!: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ
ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
Published : September 19, 2025 at 2:07 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪೂಜೆ, ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಉಕ್ರೇನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ 72 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಮತ್ತು 27 ವರ್ಷದ ಅನ್ಹೆಲಿನಾ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ವರ ಅಚ್ಕನ್, ಪೇಟ ಮತ್ತು ಕಲಾಂಗಿ ತುರ್ರಾ ಧರಿಸಿ ನಗರದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ವರನಿಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವರ ವಧುವಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸತಿ-ಪತಿಗಳಾದರು. ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಕೊನೆಗೆ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ವಧು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವರನ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ವಿವಾಹವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು. ವಿಭಿನ್ನ ವಿವಾಹಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನ್ಹೆಲಿನಾ ಜೋಧ್ಪುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಜೋಡಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ಬುಧವಾರ ಜೋಧ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಜೋಧ್ಪುರ: ಜೋಧ್ಪುರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಢ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಾಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಕೂಡ ಉಮೈದ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
