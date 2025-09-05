ಉದಯಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕಲಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 67 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕ ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರಾದ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್: ಶಾಸಕ ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಅವರು 7 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದರು. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು?. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ತಂದೆ: 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, 67 ವರ್ಷದ ಮೀನಾ ಎಂಎ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ 'ಡಾ' (ಪಿಹೆಚ್ಡಿ) ಎಂದು ಸೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ದಿನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್: ಶಾಸಕ ಮೀನಾ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಗಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಶಾಸಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು: ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಮೀನಾ, ಈಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು: ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹಿತರು. ಇನ್ನು ಓರ್ವ ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮೀನಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ: 1959 ರಲ್ಲಿ ಭಿಲ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು 1980 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 7 ರೂ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೋಟಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, 1982 ರಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾನನದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಕ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೈಸೂರಿನ ಮಧುಸೂದನ್