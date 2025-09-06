ETV Bharat / bharat

ಮಗಳು ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಎರಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ

ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಎರಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 11:14 AM IST

1 Min Read

ಕಾಸರಗೋಡು (ಕೇರಳ): ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಎರಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪಣತ್ತಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ಮನೋಜ್​ ಕೆ.ಸಿ. (48) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಕೆ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಣತ್ತಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ​ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೋಜ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದು, ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ​, ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರನ 10 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸುರಿದ ಆರೋಪಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಗಾಯ: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೋಜ್​ ಮಗಳ ಕೈ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (ಬಿಎನ್​ಎಸ್​) ಸೆಕ್ಷನಬ್​ 329 (3) (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ), 124(1) (ಆಮ್ಲ ಬಳಸಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು), 109(1) (ಕೊಲೆ ಯತ್ನ), ಮತ್ತು 351(2) (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಮನೋಜ್​ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಕೋರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

