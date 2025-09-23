ETV Bharat / bharat

ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವು: 12 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

Rescue operation at the site of the building collapse
ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ANI)
By ANI

Published : September 23, 2025 at 8:01 AM IST

ಇಂದೋರ್​ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದೋರ್​ನ ಜವಾಹರ್​ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮ್​ಸುಖ್​ ಟಾಕೀಸ್​ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಫಹೀಮ್​ ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷದ ಅಲಿಫಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೌಲತ್ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 13 ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ, ಒಂದು ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಅವಶೇಷಗಳಡಿ 13 ಮಂದಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 13 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಸುಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 14 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (SDERF) ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಬೀಮ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಡಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಹರ್ಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಂದೋರ್‌ನ ಜವಾಹರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮ್‌ಸುಖ್ ಟಾಕೀಸ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ವಸತಿ ಆವರಣಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಸುಮಾರು 40 - 45 ಶೇ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮನೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

