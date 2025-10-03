ETV Bharat / bharat

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಪತ್ತೆ: ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

PRICELESS DIAMOND
ಸಿಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಹರಳು (ETV Bharat)
ಪನ್ನಾ: ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ದೊರೆತ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ದಸರಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪಾಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತೀರಾ ಆಳವಿಲ್ಲದ ವಜ್ರದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅ.1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆ ಮೊದಲ ವಜ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, 1.27 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದೇ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ನಿವಾಸಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹರಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು, ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನುಪಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಹಸಿಲ್ ನರ್ನೌದ್ ನಿವಾಸಿ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರು, ಪನ್ನಾದ ವಜ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಮೇ 16, 2025 ರಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೇ 20, 2025ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಪಟ್ಟಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ, ಬೇರೆಡೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಪಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪನ್ನಾ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಜನರು ವಜ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದುಂಟು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನೋಯ್ಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರ 'ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಬ್ಲೂ' ಮೇ 14 ರಂದು ಹರಾಜು

