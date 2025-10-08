ETV Bharat / bharat

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾ ಯೋಧರು ನಾಪತ್ತೆ: ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಘಟನೆ

ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್-ಗಡೋಲ್‌ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Two Army Jawans Missing During Search Operation In Kashmir's Kokernag Forests
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾ ಯೋಧರು ನಾಪತ್ತೆ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್-ಗಡೋಲ್‌ನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಸೈನಿಕರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರ ಸೋಮವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಶೋಧ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಣೆಯಾದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಬೃಹತ್ ಜಂಟಿ ಶೋಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನಿಕರು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶವು ದೋಡಾ ಮತ್ತು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪಕ್ಕದ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸೇನೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಕೆ-ಮಾದರಿಯ ರೈಫಲ್, ನಾಲ್ಕು ಎಕೆ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್​ಗಳು, 20 ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುದ್ಧೋಚಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು.

