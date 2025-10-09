ETV Bharat / bharat

ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

tvk-chief-vijays-neelankarai-residence-gets-bomb-threat-found-to-be-hoax
ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 9, 2025 at 12:57 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ನೀಲಂಕರೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್​ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬ್​​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.25ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹುಸಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಶೇಖರ್​ ಅವರೂ ಕೂಡ ಇಮೇಲ್​ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಮೇಲ್​ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಐಡಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್‌ಡಿಎಕ್ಸ್‌ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಮರುದಿನವೇ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಂಬ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ

ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್​

Last Updated : October 9, 2025 at 1:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR VIJAY GETS BOMB THREATTVK VIJAY GETS HOAX BOMB THREATVIJAYS NEELANKARAI RESIDENCETN HOAX BOMB THREATHOAX BOMB THREAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.