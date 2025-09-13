"ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್" ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್; ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2025 at 11:30 AM IST
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್- ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ "ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್" ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಡಿಎ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚಾ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರವನ್ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಮತ್ತು ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ "ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್" ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 13) ರಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಅರಿಯಲೂರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬಲೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್" ಪ್ರಚಾರವೂ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರ "ಜನರ ಬಳಿ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಲೋಗೋ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದು, ಇದು 1967 ಮತ್ತು 1977ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳಿನೆಡೆಗೆ ಅಲಂಗಿಸಿದ್ದು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮವನು ನಾನು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1967 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1977 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. 1976 ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (1975-77) ಎಂ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
